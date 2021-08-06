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بلدية بيشة تنفذ حملة شاملة لمعالجة التشوه البصري

بلدية بيشة تنفذ حملة شاملة لمعالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1011549
المناطق - بيشة

نفذت بلدية بيشة خلال الأسابيع الماضية حملةً لمعالجة التشوه البصري ، في أحياء وشوارع محافظة بيشة، وذلك ضمن مبادرة وحملة “معالجة مظاهر التشوّه البصري” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للارتقاء بجودة الخِدْمات المقدمة ورفع مستوى جودة الحياة في مدن المملكة .
وأوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية وضعت خطة عمل شاملة لمعالجة التشوه البصري في محافظة بيشة، مُشدداً على التركيز في عناصر إصلاح الأساسيات التي تنقسم إلى خمسة أقسام (النظافة العامة، وحواجز الحفريات، وحفر الشوارع، وأعمدة الإنارة، والأرصفة المتهالكة)، إضافة إلى تحديد الأولويات والتنفيذ خلال المدة القليلة القادمة.
وركزت الحملة على إزالة الأنقاض، ومسح ١٣٠٠ متر مكعب من الساحات، وإزالة 2000 متر مكعب من النفايات الصلبة، وإزالة ٢١ ألف طن من النفايات الصلبة ، واستبدال حاويات النفايات القديمة بـ ٥٦ حاوية جديدة، وتغطية ٢٥٠ متر مكعب من الحفر بشوارع المحافظة بالإسفلت، وإصلاح ١٧٠ متراً طولياً من تآكل الأرصفة ، وإصلاح ٨٠ عمود إنارة، وكنس ١٢ كيلو متراً من الطرق الرئيسية والفرعية ،وتطهير ٨٠٠٠ حاوية .
وحثت البلدية الجميع بعدم رمى المخلفات بشتى أنواعها بشكل عشوائي ووضعها بالأماكن المخصصة لها لينعم الجميع ببيئة صحية ونظيفة، داعية إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز (940).

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