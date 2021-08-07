احدث الأخبار

لأول مرة.. التقاط صورة لنجم متفجر أكبر 100 مرة من الشمس
علوم وتكنولوجيا
 إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة
الاقتصاد
 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة
منطقة تبوك
 مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان
دولي
 اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”
منوعات
 6.96 ملايين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا
دولي
 11690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري في المملكة خلال يوليو
محليات
 غداً.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق
دولي
 قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية
أبرز المواد
 القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية لخلاف بينهم
منطقة مكة المكرمة
 الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”
محليات
لأول مرة.. التقاط صورة لنجم متفجر أكبر 100 مرة من الشمس

لأول مرة.. التقاط صورة لنجم متفجر أكبر 100 مرة من الشمس

علوم وتكنولوجيا
إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة

إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة

الاقتصاد
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

منطقة تبوك
مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

دولي

11690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري في المملكة خلال يوليو

11690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري في المملكة خلال يوليو
http://almnatiq.net/?p=1011555
المناطق - الرياض

نفّذت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل أكثر من (84,480) عملية فحص ميداني خلال شهر يوليو الماضي، للتأكّد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والضوابط المنظمة لأنشطة النقل البري في مختلف أنحاء المملكة، وضبطت خلالها أكثر من (11.690) مخالفة، تركّزت هذه المخالفات في نشاط نقل البضائع، ونشاط الأجرة، ونشاط النقل المتخصص ونشاط تأجير السيارات.
وأوضحت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة خلال هذه الحملات تمثّلت في تشغيل مركبات وسيارات الأجرة والحافلات لنقل الركاب دون الحصول على بطاقة تشغيل، والتي تصدرها الهيئة بعد التأكد من نظامية المركبة وسلامة فحصها الدوري، وأيضًا صلاحية تأمينها، كما تمثّلت مخالفة استخدام السيارة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد كثاني أكثر المخالفات، يليها عدم التقيد بالاشتراطات كعدم تركيب حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنات، وكذلك عدم التقيد بوضع العبارات واللوحات أو العلامات اللازمة داخل السيارة، وفق اللائحة المنظمة للنشاط.
وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال هذه الجولات الرقابية إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للأنظمة واللوائح والتشريعات ، والحدّ من الممارسات الخاطئة والعشوائية في تقديم الخدمات، وسلامة وصحة المستفيدين والعاملين في أنشطة النقل بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

روابط ذات صلة

الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”

الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”
مطارات المملكة الدولية تواصل تقدمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم خلال العام الجاري

مطارات المملكة الدولية تواصل تقدمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم خلال العام الجاري
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*