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قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية

قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية

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قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية

قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية
http://almnatiq.net/?p=1011560
المناطق - الرياض

أعلن وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، تكريم لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية.

وغرد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (السبت)، قائلاً:”لأنه البطل في عيوننا جميعًا.. فسيتم تكريم بطلنا الأولمبي طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية وقدرها (5 ملايين ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن أمام نجوم العالم.. في طوكيو 2020 تستاهل يا بطل والمستقبل أمامك بإذن الله”.
وتوّج طاق حامدي، في وقت سابق من اليوم، الميدالية الفضية، بعد قرار لجنة الحكام بمنح الفوز بالميدالية الذهبية لنظيره الإيراني، في نهائي الكاراتيه (رجال وزن 75 كغم) في أولمبياد طوكيو.

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