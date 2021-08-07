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مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق

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مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق

مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق
رجل إطفاء بالقرب من حريق بشمال إسبانيا يوم الاثنين. تصوير: الوي الونسو - رويترز.
http://almnatiq.net/?p=1011563
المناطق - وكالات

أرسلت مصر طائرتي هليكوبتر “شينوك” إلى اليونان، على متنيهما جميع المعدات والوسائل المتطورة للمساعدة في إخماد الحرائق المُندلعة في غابات اليونان.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ في بيان له اليوم أن المساعدات المُقَدّمة تأتي في إطار دعم وتضامن مصر مع الدول الصديقة لمساندتها في مجابهة المِحن التي تتعرض لها.

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