6.96 ملايين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا

المناطق - وكالات

بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 6.964.194 حالة.

وأوضح المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد الوفيات في أفريقيا وصل إلى 175.878 حالة، فيما تم تسجيل 6.082.655 حالة تعافٍ عبر القارة الأفريقية.

وشهدت كل من جنوب أفريقيا والمغرب وتونس إلى جانب مصر وإثيوبيا تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.