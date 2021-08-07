مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

المناطق -وكالات

أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي وقع في 14 من يوليو الماضي ، بإقليم خيبر بختونخوا بباكستان ، والذي منج عنه وفاة تسعة مواطنين صينيين وثلاثة باكستانيين، وإصابة العديد بجراح.

وأكد أعضاء المجلس في بيان أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، معربين عن تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وشدد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة، حاثين جميع الدول على التعاون بشكل نشط مع حكومتي باكستان والصين ومع جميع السلطات الأخرى ذات الصلة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن دوافعها وأين ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.