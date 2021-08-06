احدث الأخبار

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة
منطقة تبوك
 مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان
دولي
 اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”
منوعات
 6.96 ملايين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا
دولي
 11690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري في المملكة خلال يوليو
محليات
 غداً.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق
دولي
 قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية
أبرز المواد
 القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية لخلاف بينهم
منطقة مكة المكرمة
 الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”
محليات
 جولات متواصلة لزراعة عنيزة لضمان سلامة التمور
منطقة القصيم
 بلدية بيشة تنفذ حملة شاملة لمعالجة التشوه البصري
منطقة عسير
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

منطقة تبوك
مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

دولي
اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”

اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”

منوعات
6.96 ملايين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا

6.96 ملايين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا

دولي

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة
http://almnatiq.net/?p=1011576
تبوك- فايز السميري

اختتمت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء أمس فعاليات الورشة السادسة بعنوان ( تأهيل المتطوع الصحي ) بإشراف ودعم من مركز التطوع بوزارة الصحة ضمن برنامج نمو والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام وذلك بقاعة فندق المينا بتبوك و بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات بالمنطقة بهدف بناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي وإكسابهم المعرفة حول ثقافة التطوع مع الاخذ بجميع الاحترازات الوقائية الموصى بها

وتناولت الورشة تعزيز مفاهيم التطوع والمشاركة المجتمعية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة وتدريبهم على طرق الابتكار الاجتماعي في التطوع الصحي وتأهيلهم لإجادة تصميم المبادرات التطوعية بالإضافة إلى تمكينهم من فنون القيادة والعمل الجماعي.

وتأتي هذه الورشة انطلاقاً من أهمية العمل التطوعي وحرص الجمعية على تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات .

روابط ذات صلة

أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام

أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام
محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك
“الأرصاد” ينبه من عوالق ترابية على تبوك

“الأرصاد” ينبه من عوالق ترابية على تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*