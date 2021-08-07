احدث الأخبار

إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة
الاقتصاد
 الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة
منطقة تبوك
 مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان
دولي
 اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”
منوعات
 6.96 ملايين إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا
دولي
 11690 مخالفة على أنشطة وخدمات النقل البري في المملكة خلال يوليو
محليات
 غداً.. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق
دولي
 قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية
أبرز المواد
 القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية لخلاف بينهم
منطقة مكة المكرمة
 الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”
محليات
 جولات متواصلة لزراعة عنيزة لضمان سلامة التمور
منطقة القصيم
إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة

إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة

الاقتصاد
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك بالاشتراك مع مركز التطوع تختتم ورشة عمل” تأهيل المتطوع الصحي ” السادسة

منطقة تبوك
مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على إقليم خيبر بختونخوا بباكستان

دولي
اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”

اصطياد سمكة مخيفة ذات “أسنان بشرية”

منوعات

إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة

إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1011579
المناطق -الرياض

صدر عن مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض أحدث مؤشر اقتصادي يرصد صناعة المعادن المشكلة في المملكة باستثناء الآلات والمعدات، فيما يستعرض الإصدار المؤشرات الاقتصادية للقطاع الصناعي عموماً ولصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بالمملكة لعام 2020 م على وجه الخصوص، وذلك بالتركيز على منطقة الرياض، معتمدا في تحليلاته على مجموعة من المصادر والبيانات، جاءت في مقدمتها بيانات الهيئة العامة للإحصاء وبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للمعلومات الصناعية.

ويشر الإصدار إلى أن الاهتمام بالصناعة والتصنيع بات من أولويات خطط التنمية في المملكة، حيث جاء في “الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 ه الموافق 2020 م” ان استدامة التنمية في المملكة بحاجة لصناعة متنامية وذات تقنية عالية، وان تنويع اقتصاد المملكة واستقراره يقوم على صناعة منافسة، وأن الصناعة هي الخيار القادر على زيادة النمو واستدامته’ فيما جاءت خطة التنمية العاشرة 2015 – 2019 م، لتؤكد على ذات المضامين بالتركيز على تعميق التنويع الاقتصادي بأبعاده المختلفة، وخاصة في القطاعات غير النفطية مع التركيز على الانشطة ذات الإنتاجية العالية والميزات التنافسية الواعدة، ومن ذلك توسيع الطاقات الانتاجية للقطاع الصناعي خاصة في المجالات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأكد الإصدار على ضرورة النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفي توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرا إلى رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2023 وتركيزها على القطاع الصناعي من خلال تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، كجزء من الحدّ من مخاطر الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيس للدخل، خاصة في ظل تدهور واضطراب أسعاره عالمياً.

وبلغ المنشآت الصناعية في المملكة لعام 2018 م حوالي 111.934 منشأة صناعية تمثل نحو 11 % من مجموع المنشآت العاملة في المملكة، فيما بلغ نصيب منطقة الرياض من المنشآت الصناعية حوالي 27289 منشأة تمثل نحو 24 % من اجمالي عدد المنشآت الصناعية بالمملكة لعام 2018م.

ويشير المؤشر إلى الدور الهام الذي بدأت تلعبه الصناعات في المملكة والصناعات المشكلة تحديدا، حيث بلغ عدد المصانع الوطنية تحت الانشاء في المملكة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020 حوالي 1423 مصنعاً تمثل حوالي 88 % من اجمالي عدد المصانع تحت الانشاء في المملكة، ومثل رأس المال الوطني في هذه المصانع حوالي 63 % من اجمالي الاستثمارات في المصانع تحت الانشاء.

وبلغت العمالة في المصانع الوطنية حوالي 85 % من مجموع العمالة في المصانع تحت الانشاء في المملكة. وقد مثلت المصانع الأجنبية حوالي 6 %، 2 %، 6 % من اجمالي عدد المصانع، رأس المال والعمالة في المصانع تحت الانشاء في المملكة. أما المصانع المشتركة فقد شكلت أيضاً ما نسبته 6%، 35%، 9%، من اجمالي عدد المصانع، رأس المال والعمالة في المصانع تحت الانشاء في المملكة، ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://bit.ly/3rTDziL

روابط ذات صلة

الذهب يتعرض لضغوط من الدولار

الذهب يتعرض لضغوط من الدولار
وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية

وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية
أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*