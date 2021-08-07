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‎نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة

‎نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة

منطقة الباحة

‎نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة

‎نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة
http://almnatiq.net/?p=1011583
المناطق - الباحة

زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بالباحة يوم أمس، جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة بمهرجان عروس الباحة حيث تعرف النزلاء على المهام والمعلومات عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990, وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة
واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المركز الذي يعمل على مدار الساعة ويستقبل البلاغات الأمنية بكل مهنية وسرية، ويحولها إلى الجهة المختصة للتأكد من صحة المعلومات والتعامل معها.
ويهدف الجناح إلى تأكيد أهمية إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة، التي قد يكون فيها إرهابيون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية وأشخاص مشبوهون أو الذين لوحظ عليهم بعض الأفكار المتطرفة أو المعارضة للدولة، وذلك بالتواصل مع مركز البلاغات الأمنية.

يشار إلى أن رئاسة أمن الدولة قد خصصت وسائل تواصل مع المواطنين والمقيمين لمركز البلاغات الأمنية عبر الرقم 990 ومن خارج المملكة عبر الرقم 00966112455922 والفاكس : 0114869645 والبريد الإلكتروني : ‏‏[email protected] وذلك لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.

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