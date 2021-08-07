الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا يمكن أن تستأنف في سبتمبر

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أفاد موظف كبير في الإتحاد الأوروبي السبت، أن ايران مستعدة لمواصلة المفاوضات حول الاتفاق النووي، لافتا الى أن المحادثات يمكن أن تستأنف في فيينا بداية ايلول/سبتمبر.

وحضر مفاوض الاتحاد الاوروبي المكلف الملف النووي الايراني، الإسباني انريكي مورا الخميس حفل تنصيب الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي في طهران.

وقال الموظف الكبير إن “انريكي مورا توجه إلى طهران بصفته ممثلا لجوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الاوروبي ومنسق اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، للاتفاق الذي أبرم العام 2015 مع طهران في شأن انشطتها النووية”، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

كما أضاف أن مورا “طلب مناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة، ومحاوره الذي تم اختياره كان حسين أمير عبداللهيان”- الذي قد يصبح وزير الخارجية الايراني الجديد-.

وأوضح أن “هذه المحادثات كانت مفيدة جدا لأنها اتاحت له ايصال رسائل، وخصوصا القلق الذي اثارته الأنشطة النووية الايرانية خلال الأسابيع الأخيرة”، هذا وأبلغ مورا الولايات المتحدة بمضمون محادثاته بعيد مغادرته طهران.

وتابع المصدر الأوروبي أن “الايرانيين ابلغوه نيتهم استئناف المباحثات في فيينا في أقرب وقت واستنادا الى النص الذي كان مطروحا عند تعليقها في 30 حزيران/يونيو”، لافتا إلى أن استعدادهم للعودة الى فيينا، “لكنهم لا يريدون النقاش لمجرد النقاش. إنهم يريدون اتفاقا، يريدون نجاحا”.

إلى ذلك، أوضح الموظف الكبير أن “على الايرانيين أولا أن يشكلوا حكومة ويسموا وزيرا جديدا للخارجية، ومن ثم يعينوا فريق المفاوضين إلى فيينا”. وقال أيضا إن “الايرانيين لم يشيروا الى أي تغيير في موقفهم. لكن تبقى أوجه قلقهم تلك التي اثارها مفاوضوهم”.

يشار إلى أن المحادثات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي في العاصمة النمساوية، لم تتوصل إلى نتائج بعد 6 جولات من اللقاءات التي تمت بين الدول الغربية وإيران، برعاية الاتحاد الأوروبي، ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة إلى توافق يعيد إحياء الاتفاق الذي تهاوى منذ العام 2018.

وكان من المفترض أن تطلق الجولة السابعة مطلع الشهر الماضي (يوليو)، إلا أن تأجلت بطلب إيراني بسبب تنصيب الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي.