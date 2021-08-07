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«الحج»: رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألفًا

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«الحج»: رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألفًا

«الحج»: رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألفًا
http://almnatiq.net/?p=1011595
المناطق_مكة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر.

ونقلت إمارة منطقة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن وزارة الحج والعمرة، قولها، إنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألف معتمر في اليوم الواحد وفق إجراءات صحية محددة.

وأشارت إلى أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة سيكون من خلال تطبيق اعتمرنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة، ممثلةً في مركز التواصل وخدمات المستفيدين، قد أكدت أنَّه يمكن لحاملي التأشيرة السياحية التسجيل في تطبيق «اعتمرنا« كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات وأداء العمرة.

وقال مركز التواصل وخدمات المستفيدين: «يمكنكم التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي، والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (محصَّن بالجرعتين، محصَّن متعافٍ، محصن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يومًا)، ولا بدَّ من الوجود داخل المملكة للتسجيل بتطبيق اعتمرنا».

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