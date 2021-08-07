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جامعة «الإمام» تعلن موعد قبول الدفعة الثالثة من الطلاب المرشحين

جامعة «الإمام» تعلن موعد قبول الدفعة الثالثة من الطلاب المرشحين
http://almnatiq.net/?p=1011598
المناطق_واس

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة بعمادة القبول والتسجيل- الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في هذه الدفعة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أوالطالبة في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الاثنين القادم 01/ 01/ 1443هـ الموافق 09/ 08/ 2021هـ، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطَلَبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال المدة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي بضرورة طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه، كما يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وإصدار إشعار القبول الجديد .

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