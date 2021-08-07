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صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م

صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م
http://almnatiq.net/?p=1011602
المناطق_حفر الباطن

سجلت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفياتها 89,623 وصفة دوائية خلال شهر يونيو لعام 2021م ،حيث بلغ عدد الوصفات الدوائية بمستشفى الملك خالد العام 31,088 وصفة دوائية ،فيما تجاوزت عدد الوصفات المصروفة بمستشفى حفر الباطن المركزي 11,465 وصفة دوائية ،وتخطى عدد الوصفات الدوائية بمستشفى الولادة والأطفال 29396 وصفة ، ووصل عدد الوصفات الدوائية بمستشفى القيصومة العام 12,322 وصفة ، فيما بلغ عدد الوصفات الدوائية بمستشفى السعيرة العام 1005 وصفة ، وتم صرف 3178 وصفة دوائية بمستشفى الصحة النفسية ، و مستشفى الرعاية المديدة 1169 وصفة دوائية.  
وتحرص صحة حفر الباطن على تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بجودة عالية والتي تسهم برضى المستفيدين .

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