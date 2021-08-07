تعليم تبوك : تكثّف استعداداتها لبيئة صحية تعليمية لعام دراسي جديد

المناطق_فايز السميري

تكثّف مدارس تعليم تبوك أعمالها لتوفير بيئة صحية تعليمية لاستقبال الأبناء الطلاب والطالبات، ضمن استعدادات متواصلة لبدء عام دراسي جديد ، ويبذل تعليم تبوك جهود لمواصلة التعليم وسط ظروف جائحة كورونا، وبتفاعل المجتمع مع بدائل التعليم الحضوري، إلى جانب الإقبال على أخذ اللقاحات من طلاب وطالبات المنطقة ومحافظاتها استعداداً لاستقبال العام الدراسي المقبل.وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة والطلاب والطالبات بخالص الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل للعملية التعليمية في المنطقة.من جهة أخرى وجه “العُمري” وبمتابعة من المساعدين للشؤون المدرسية والخدمات المساندة، مدير التجهيزات المدرسية ومدير المستودعات بترحيل المقررات المدرسية إلى مكاتب التعليم بالمنطقة وكذلك وصول مقررات المرحلة الابتدائية للمدارس بالمنطقة.وضمن خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ، تواصل فرق الصيانة والنظافة التابعة لإدارة المباني أعمال الصيانة والتنظيف والتعقيم لمدارس البنين والبنات، لضمان بيئات تربوية آمنة لاستقبال الهيئة الإدارية والتعليمية وطلاب وطالبات المدارس.