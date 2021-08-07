احدث الأخبار

أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
أبرز المواد
 تعليم تبوك : تكثّف استعداداتها لبيئة صحية تعليمية لعام دراسي جديد
أبرز المواد
 3923 جولة تنفذها صحة حفر الباطن على المنشآت الصحية والصيدليات خلال النصف الأول لعام 2021م
أبرز المواد
 صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م
أبرز المواد
 جامعة «الإمام» تعلن موعد قبول الدفعة الثالثة من الطلاب المرشحين
أبرز المواد
 «الحج»: رفع الطاقة الاستيعابية لمعتمري الداخل إلى 60 ألفًا
أبرز المواد
 بريطانيا تسجّل 28,612 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: محادثات فيينا يمكن أن تستأنف في سبتمبر
أبرز المواد
 ‎نزلاء التأهيل الشامل بالباحة يزورون جناح مركز العمليات الميدانية 990 برئاسة أمن الدولة
منطقة الباحة
 كشف ثوري للطب.. فيروس مفيد للصحة ويعدُ بالعلاج
صحة
 لأول مرة.. التقاط صورة لنجم متفجر أكبر 100 مرة من الشمس
علوم وتكنولوجيا
 إصدار مؤشر يرصد إسهامات وحجم صناعة منتجات المعادن المشكلة في المملكة
الاقتصاد
أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

أبرز المواد
تعليم تبوك : تكثّف استعداداتها لبيئة صحية تعليمية لعام دراسي جديد

تعليم تبوك : تكثّف استعداداتها لبيئة صحية تعليمية لعام دراسي جديد

أبرز المواد
3923 جولة تنفذها صحة حفر الباطن على المنشآت الصحية والصيدليات خلال النصف الأول لعام 2021م

3923 جولة تنفذها صحة حفر الباطن على المنشآت الصحية والصيدليات خلال النصف الأول لعام 2021م

أبرز المواد
صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م

صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م

أبرز المواد

أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة

أمر ملكي بتعيين الدكتور أحمد الخليفي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة
http://almnatiq.net/?p=1011618
المناطق_واس

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم : أ / 686
التاريخ: 28 / 12 / 1442هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 55 ) بتاريخ 20 / 1 / 1439 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 326 ) بتاريخ 11 / 6 / 1442هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 685 ) بتاريخ 28 / 12 / 1442هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين معالي الدكتور / أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

روابط ذات صلة

تعليم تبوك : تكثّف استعداداتها لبيئة صحية تعليمية لعام دراسي جديد

تعليم تبوك : تكثّف استعداداتها لبيئة صحية تعليمية لعام دراسي جديد
3923 جولة تنفذها صحة حفر الباطن على المنشآت الصحية والصيدليات خلال النصف الأول لعام 2021م

3923 جولة تنفذها صحة حفر الباطن على المنشآت الصحية والصيدليات خلال النصف الأول لعام 2021م
صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م

صرف أكثر من 89 ألف وصفة دوائية بمستشفيات صحة حفر الباطن خلال شهر يونيو لعام 2021م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*