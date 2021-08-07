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مهرجان بريدة للتمور يحفز الشباب في عمليات نقل التمور

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مهرجان بريدة للتمور يحفز الشباب في عمليات نقل التمور

مهرجان بريدة للتمور يحفز الشباب في عمليات نقل التمور
http://almnatiq.net/?p=1011623
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يحرص مجموعة من الشباب بمهرجان بريدة للتمور على استغلال موسم التمور ببريدة في عمليات نقل التمور، وشحن كميات كبيرة من التمور لجميع مناطق المملكة ودول الخليج عبر برادات مخصصة لنقل التمور
وتصطف مجموعة من سيارات نقل التمور المبردة في مواقع خصصتها أمانة القصيم للشحن والتصدير ، وتختلف أسعار النقل عبر السيارات المبردة حسب المسافة والكمية .
وبيّن علي الحميد -المتخصص بنقل التمور المبردة- أنه يخرج بطلبات كل ثلاثة أيام لإيصالها خارج المنطقة، مؤكداً أن نقل التمور مربح ويشكل له دخلاً مثالياً ، حاثاً الشباب على العمل بمثل هذه المهن التي تُدر أرباحاً مجزية.
كما يُقبل سائقو الشاحنات المتوسطة على مدينة التمور لمواكبة مهرجان بريدة للتمور، من أجل نقل مشتريات التمور إلى مدن و محافظات المملكة، مؤكدين أنهم يحرصون كل عام على الحضور لمهرجان التمور لإيصال الطلبات لمدن ومحافظات المملكة ودول الخليج .

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