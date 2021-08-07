هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات العقيق و بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
أمطار على منطقة الباحة
هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات العقيق و بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهاتها، ارتوت على أثرها الأرض .
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