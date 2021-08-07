7 مؤشرات تنذر باحتمالية إصابة الزوجين بالعقم

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وفقًا للدكتور سوديب باسو، أخصائي أمراض النساء والعقم، يمكن أن تكون أسباب العقم عند النساء كثيرة، مثل اضطرابات الإباضة، وتلف قناة فالوب وغيرها.

وبحسب موقع انديانا اكسبريس، يمكن اكتشاف العقم وعلاجه في سن مبكرة من خلال مراقبة الأعراض، فكلما تمَّ اكتشافه في وقت مبكر، كان من الممكن علاجه بشكل أسرع.

وأوضح الطبيب باسو بعض الأعراض الرئيسية التي قد تدل على العقم.

*دورات شهرية غزيرة أو طويلة أو مؤلمة:

تعاني بعض النساء من دورات شهرية خفيفة لبضعة أيام، بينما تعاني أخريات من دورات غزيرة وتشنجات شديدة بانتظام.

وهذا ما يعرف بالانتباذ البطاني الرحمي، وهو مرض توجد فيه الأنسجة الموجودة عادة في الرحم في أماكن أخرى من الجسم، قد يكون منتشرًا عند النساء اللواتي يعانين من دورات غزيرة ومؤلمة.

تشمل بعض الأعراض الأخرى للانتباذ البطاني الرحمي عدم انتظام الدورة الشهرية وألم في الحوض (ليس فقط أثناء الحيض) ومشاكل في الأمعاء أو ألم مع حركة الأمعاء وألم أثناء ممارسة الجنس وآلام في الظهر والتعب والغثيان، وغير ذلك.

عدم انتظام الدورة الشهرية:

قد تؤدّي الدورة الشهرية غير المنتظمة، إلى العقم لأنها تشير إلى عدم حدوث إباضة بشكل منتظم.

يمكن أن تحدث اضطرابات الإباضة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، والسمنة، ونقص الوزن، ومشاكل الغدة الدرقية.

مشاكل هرمونية:

بعض علامات التقلب الهرموني هي حب الشباب الشديد، برودة القدمين واليدين، انخفاض الدافع الجنسي، فقدان الرغبة الجنسية، إفرازات من الحلمة، نمو شعر الوجه، ترقق الشعر في أعلى الرأس، زيادة الوزن غير المبررة والمزيد.

ويمكن للطبيب إجراء فحوصات لمعرفة ما إذا كان لديك أي مشاكل هرمونية.

الألم أثناء الجماع:

قد يكون عسر الجماع، أو الألم أثناء ممارسة الجنس، مؤشرًا على حالة صحية كامنة يمكن أن تؤثر على خصوبة المرأة.

ومن الأمثلة على هذه المشاكل الصحية العدوى وانتباذ بطانة الرحم والأورام الليفية

دم الدورة الشهرية داكن أو شاحب:

يكون دم الحيض قرمزيًا لامعًا بشكل عام في بداية الدورة وقد يصبح داكنًا خلال الأيام العديدة القادمة. إذا كان دم الحيض أفتح باستمرار من المعتاد أو إذا كان داكنًا جدًا في بداية الدورة، فقد تكون هذه علامة.

السمنة: تقل فرص الحمل لدى النساء البدينات ويكن احتمال تعرضهن لمشاكل أثناء الحمل أكثر من غيرهن.

الحالات الطبية الأساسية: يمكن أن تكون الحالات الطبية مثل متلازمة تكيس المبايض، وانقطاع الطمث المبكر، والسرطان،

وعلاجات السرطان، وتلف المبيض أو قناة فالوب، والانتباذ البطاني الرحمي، وما إلى ذلك، سببًا.

يمكن أن يكون أسلوب الحياة الصحي بمثابة إجراء وقائي رائع للعقم. وخلص الطبيب إلى أن الحد من الكافيين وتجنب الكحول

والتدخين والحفاظ على وزن الجسم وتقليل التوتر يمكن أن يساعد إلى حد كبير.