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«أرامكو»: نعمل على إصلاح عطل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

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«أرامكو»: نعمل على إصلاح عطل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم

«أرامكو»: نعمل على إصلاح عطل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=1011633
المناطق_القصيم

أعلنت شركة أرامكو، اليوم السبت، أنها تعمل على إصلاح عطل فني حدث في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم، مما أدى إلى إيقاف عمليات التشغيل فيها مؤقتًا. 

وقالت أرامكو في بيان صادر عنها اليوم، إنه جرى تعويض النقص في إمدادات تلك المنتجات لضمان تلبية الطلب على المنتجات البترولية في منطقة القصيم.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل واستئناف المحطة أعمالها المعتادة خلال الساعات المقبلة.

وشوهدت محطات وقود عدة ببريدة وعدد من محافظات المنطقة، تزدحم بالسيارات، بسبب نقص البنزين جراء العطل الفني في أرامكو بالمنطقة.

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