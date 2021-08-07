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بلدية خميس مشيط تستهدف 80 موقعا وتعالج 186 بلاغا مرتبطا بالإصحاح البيئي

بلدية خميس مشيط تستهدف 80 موقعا وتعالج 186 بلاغا مرتبطا بالإصحاح البيئي

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بلدية خميس مشيط تستهدف 80 موقعا وتعالج 186 بلاغا مرتبطا بالإصحاح البيئي

بلدية خميس مشيط تستهدف 80 موقعا وتعالج 186 بلاغا مرتبطا بالإصحاح البيئي
http://almnatiq.net/?p=1011636
المناطق_عسير

كشف رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن مختبر سلامة الأغذية والبيئة التابع لبلدية المحافظة استقبل خلال الأسبوع الماضي نحو 112 عينة مختلفة من العسل والمياه والأغذية المتنوعة والخضروات والفواكه التي أجري عليها العديد من الاختبارات وبلغت 440 اختباراً.
وبين الحويطي أنه ثبت مطابقة 91 عينة للمواصفات، وعدم مطابقة بقية العينات للمواصفات وعددها 21 عينة ، لافتا إلى أنه يتم تحليل وفحص جميع العينات المسحوبة بمختبر البلدية العام للتأكد من جودة الأغذية المعروضة ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بواسطة كادر فني مؤهل ومتخصص للعمل على أحدث أنواع أجهزة المختبرات ، إذ يتم الكشف عن أي ملوثات غذائية أو بقايا للهرمونات والمبيدات الحشرية بالإضافة إلى فحص المعادن الثقيلة.
إلى ذلك ، وحرصا من بلدية محافظة خميس مشيط لرفع مستوى الإصحاح البيئي ، أكد رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت العديد من الجولات وشملت 80 موقعاً متفرقاً بأرجاء المحافظة ، كما باشرت 186 بلاغا استقبلتها غرفة الطوارئ و تم مباشرتها والتعامل معها بشكل مباشر وفوري .
وبين الحويطي أن البلاغات تمثلت لأعمال مكافحة الآفات والصحة العامة ، لافتا إلى أن جميع أحياء المحافظة مدرجة ضمن جدولة أعمال الرش التي تقوم بها الفرق المختصة للقضاء على البعوض وأماكن تكاثر الحشرات .
وأوضح الحويطي أنه تم تنفيذ ‏حملة تعقيم وتطهير ل جميع المنشآت والمرافق العامة بالمحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا.

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