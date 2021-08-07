أكثر من 9 آلاف زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة بيشة خلال النصف الأول من عام 2021م

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قدمت صحة بيشة 9856 زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2021م.

وأوضحت صحة بيشة ، أنه تم تنفيذ 7451 زيارة منزلية، كما استفاد 574 مستفيد من خدمات الزيارة المرئية، وعدد 1831 مستفيد من خدمات الزيارات الهاتفية، وعدد المستفيدين من إيصال الأدوية إلى منازلهم 801 مستفيد، وبلغ إجمالي عدد المسجلين بالخدمة 941 مستفيد.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ؛ ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقرح الفراش، والأنابيب والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية وفقًا لاحتياجات المريض.