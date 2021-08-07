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مؤتمر صحفي غدا للحديث عن مستجدات تحصين الطلبة ولقاح كورونا

مؤتمر صحفي غدا للحديث عن مستجدات تحصين الطلبة ولقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1011643
المناطق_ الرياض

كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتناول المؤتمر الصحفي مستجدات تحصين الطلبة ومستجدات لقاح كورونا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر المؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الإحصائيات والخدمات الصحية.

ويشارك في المؤتمر ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي للتعليم العام بوزارة التعليم، وتستعرض مستجدات تحصين الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر برجعتين من لقاح كورونا قبل بدء الدراسة.

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