الأمن العام يطيح بـ40 متهمًا بينهم قاتل زوجته دهسًا ومصاب كورونا المتجول

المناطق_ الرياض

بثّ الأمن العام مقطع فيديو حمل عنوان «في قبضة رجال الأمن» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استعرض خلاله عددًا من الجرائم التي تمكنت قوات الأمن العام من إلقاء القبض على مرتكبيها.

وتضمن مقطع الفيديو، القبض على مواطن قام بإنزال زوجته من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، ما تسبب في وفاتها.

كما قبضت قوات الأمن على خمسة وافدين من الجنسية الإثيوبية قاموا بالتهجم على منزل مقيم في أحد الأحياء الشعبية، محاولين الدخول إليه.

وضبطت قوات الأمن كذلك، 16 شخصًا من الجنسية اليمنية وثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية، قاموا بعمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في طلب مساعدات مالية واستخدام أرقام اتصال دولية ومحلية للتحايل، ثم تحويل الأموال إلى خارج المملكة، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية تقدر بـ768 ألفًا و190 ريالا.

وأوقع رجال الأمن بثلاثة مواطنين ومخالفين لأمن الحدود، ارتكبوا 38 جريمة تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والكيابل والعدادات الكهربائية وبيعها، مستخدمين في ذلك مركبات مسروقة لتضليل الجهات الأمنية في متابعتهم، وقدرت قيمة المسروقات بمبلغ 500 ألف ريال.

وأطاح رجال الأمن كذلك بمواطنين، أحدهما مصاب بفيروس كورونا، وظهر في مقطع فيديو يتجول في أحد المجمعات التجارية، مخالفا بذلك تعليمات العزل والحجر الصحي، وقام الآخر بتوثيق ذلك ونشره.

وتم القبض على ثلاثة مواطنين اعتدوا على مقيم داخل سيارته أثناء توقفه وسلبوا مبلغا ماليا وهاتفين متنقلين كما سرقوا المركبة وهربوا من الموقع.

وقبض الأمن كذلك على مواطن أطلق أعيرة نارية أثناء قيادته مركبته في أحد الشوارع العامة دون اكتراث لأمن وسلامة الآخرين.

كما تم القبض على مواطن ومخالف لأمن الحدود من الجنسية الغينية، ارتكبا جرائم تمثلت في الاحتيال على كبار السن أثناء قيامهم بعمليات سحب من أجهزة الصرف الآلي، واستبدال البطاقات الخاصة بهم، بعد معرفة أرقامهم السرية، وبلغ ما تم سحبه 66 ألف ريال.

وكذلك أطاح رجال الأمن بمقيمين من الجنسية الباكستانية، ارتكبا خمسة جرائم تمثلت في سرقة 88 بطارية من أبراج شركة اتصالات، وقدرت قيمتها بـ150 ألف ريال.