احدث الأخبار

«البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر
أبرز المواد
 نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة: استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من غرة محرم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
أبرز المواد
 الأمن العام يطيح بـ40 متهمًا بينهم قاتل زوجته دهسًا ومصاب كورونا المتجول
أبرز المواد
 مؤتمر صحفي غدا للحديث عن مستجدات تحصين الطلبة ولقاح كورونا
أبرز المواد
 أكثر من 9 آلاف زيارة من خدمات الرعاية الصحية المنزلية بصحة بيشة خلال النصف الأول من عام 2021م
أبرز المواد
 بلدية خميس مشيط تستهدف 80 موقعا وتعالج 186 بلاغا مرتبطا بالإصحاح البيئي
أبرز المواد
 «أرامكو»: نعمل على إصلاح عطل بمحطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم
أبرز المواد
 7 مؤشرات تنذر باحتمالية إصابة الزوجين بالعقم
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مهرجان بريدة للتمور يحفز الشباب في عمليات نقل التمور
أبرز المواد
«البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر

«البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر

أبرز المواد
نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

أبرز المواد
وزارة الحج والعمرة: استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من غرة محرم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا

وزارة الحج والعمرة: استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من غرة محرم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا

أبرز المواد
توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

أبرز المواد

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق

توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1011649
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط في الرياح السطحية على عدد من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين تتأثر منطقتا مكة المكرمة والمدينة المنورة برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتمتد حتى منطقة نجران.

كما توقعت الأرصاد نشاط الرياح السطحية الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط المملكة.

أما عن درجات الحرارة فتسجل أعلى درجات الحرارة في مكة المكرمة وحفر الباطن بـ 46 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية بمشيئة الله.

روابط ذات صلة

«البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر

«البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر
نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
وزارة الحج والعمرة: استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من غرة محرم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا

وزارة الحج والعمرة: استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من غرة محرم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*