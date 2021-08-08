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نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

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نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
http://almnatiq.net/?p=1011655
المناطق_عسير

تمكن فريق طبي يضم أطباء من جراحة الوجه والفكين بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من عمليه ترميم وجه شاب ثلاثيني مقيم تعرض لإصابات متعدده في عظام الوجه إثر حادث مروري.

وأوضحت صحة بيشه ، أن المريض نُقل إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالله ببيشة من أحد المستشفيات الطرفية بعد تعرضه لحادث مروري وهو في حالة خطيرة وكان يعاني من إصابات متفرقة في الرأس والوجه ويعاني من أمراض وراثية سببت له انخفاض حاد في خضاب الدم.

وتم تشكيل فريق طبي متكامل على الفور وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية، تبين وجود تهشم في عظام الوجه وكسور متعددة في عظم الوجنة الأيسر وكسر في الفك السفلي وجروح متهتكة في الوجه.

وتم تجهيز المريض لغرفة العمليات وذلك بإجراء العملية لتثبيت وترميم كسور الوجه وخياطة جروح الوجه تجميلياً، وبفضل من الله يتمتع المريض بصحة جيدة وتم خروجه من المستشفى وهو بصحة جيدة واعطي موعد متابعة في العيادة لمتابعة حالته الصحية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتور فؤاد العُمري استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور غازي علوني أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور عوض حجلا طبيب مقيم في جراحة الوجه والفكين ، والدكتورة زهراء الزاير طبيبة مقيمة في جراحة الوجه والفكين.

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