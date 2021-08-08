«البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر

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http://almnatiq.net/?p=1011658
المناطق_ الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، السبت، استمرار تعليق المناسبات الاجتماعية التي تقام في قاعات وقصور الأفراح وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت الشؤون البلدية، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، أن القرار يأتي من أجل حماية أرواح كبار السن ورواد المناسبات؛ حيث تطرقت إلى المخاطر والتي جاءت كالآتي: (الحضور اللافت لكبار السن، ارتفاع المخاطر بالفئات العمرية المتقدمة، سرعة تفشي الفيروس في الاجتماعات الواسعة).

وذكرت وزارة الشؤون القروية أن أسباب إيقاف المناسبات، جاءت كالآتي:

– عدم اكتمال التحصين بالجرعة الثانية.

– تخفيف انتشار الجائحة والحد من آثارها.

– تسجيل المناسبات نسب تفشي عالية للفيروس.

– الحد من مخاطر انتشار الفيروس في المجتمع.

– وجود المتحورات في المرحلة الحالية للفيروس.

وأشارت إلى أن التحكم في لبس الكمامات وإحكام الرقابة على كامل الحضور، وتطبيق التباعد الاجتماعي والجسدي، هي صعوبات، تواجه منظمي تلك المناسبات.

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