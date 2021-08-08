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410 آلاف ريال حصيلة اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

410 آلاف ريال حصيلة اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
http://almnatiq.net/?p=1011661
المناطق_واس

خطف الصقر الخامس الذي تمت المزايدة عليه في اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الأضواء بعد تحقيقه مبلغ 270 ألف ريال، وبدأت المزايدة على الصقر وهو فرخ “حر من حر”، عرضه 17 إلا ربع وطوله 17.5 إنش ووزنه 1105 جرامات من إنتاج مزرعة العرادي السعودية بمبلغ 100 ألف ريال قبل أن يحسم صاحبه الجديد الصفقة بمبلغ 270 ألف ريال كأغلى صقر يتم بيعه في المزاد حتى الآن.
وحقق اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور مبيعات بقيمة 410 آلاف ريال كانت قيمة 5 صقور تمت المزايدة عليها اليوم في المزاد، الذي يقام حتى الخامس من سبتمبر المقبل بمشاركة 25 مزرعة دولية تمثل 14 دولة.
وبدأت المزايدة على الصقر الأول فرخ “حر من حر” من مزرعة العرادي السعودية، عرضه 17 إنشًا وطوله 18 إنشًا ووزنه 1100 جرام، وتم بيعه بقيمة 60 ألف ريال، بعدها جاء دور الصقر الثاني فرخ “شاهين” من مزرعة فرانك الألمانية عرضه 15.5 إنشًا (راهي) وطوله 15 إنشًا ووزنه 1015 جرامًا، وتم بيعه بـ 33 ألف ريال، ومن مزرعة فاير فالكون البولندية تمت المزايدة على الصقر الثالث فرخ “حر من حر”، عرضه 16.5 إنشًا (راهي) وطوله 18 إنشًا ووزنه 1215 جرامًا، وتم بيعه بمبلغ 15 ألف ريال.
وكان الصقر الرابع فرخ “شاهين” من مزرعة فرانك الألمانية أيضًا عرضه 15 إنشًا وطوله 15 إنشًا ووزنه 950 جرامًا، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال.
يذكر أن نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وضع الزوار الأجانب في قلب أجواء الحدث وذلك من خلال توفير أجهزة ترجمة فورية بعدة لغات.

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