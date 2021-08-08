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بيع أغلى صقر (حرّ من حرّ) إنتاج سعودي

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بيع أغلى صقر (حرّ من حرّ) إنتاج سعودي

بيع أغلى صقر (حرّ من حرّ) إنتاج سعودي
http://almnatiq.net/?p=1011664
المناطق_واس

حقق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، اليوم ، صفقة قياسية لبيع صقر نادر بمبلغ 270 ألف ريال، في ثاني ليالي المزاد المباشر، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض، ليكون أغلى صقر إنتاج سعودي (حرّ من حرّ) كما يعدّ الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.
وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية للصقور قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشًا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشًا إلا ربع، ووزنه 1105 جرامات.
وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال، كاشفًا أنه سيسميه “رغوان”، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، والثالث 100 ألف ريال.
وبيَّن العيافي أنه اكتسب هواية الصقارة من عائلته التي توارثتها أبًا عن جد، كاشفًا أنه حصد بطولات في مسابقات جمال الخيل، و يسعى للمنافسة على بطولات مزاين الصقور، في الحدث الأضخم من نوعه، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي دخل موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين، وتنطلق نسخته الرابعة في 28 نوفمبر ويستمر حتى 16 ديسمبر المقبل.

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