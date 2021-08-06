احدث الأخبار

8 طرق طبيعية وبسيطة لإذابة دهون البطن
أبرز المواد
 “بيتكوين” تسجل أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية للتعريف بإجراءات الحماية من الأذى
منطقة الرياض
 أرامكو السعودية : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ وكاملٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم
أبرز المواد
 بيع أغلى صقر (حرّ من حرّ) إنتاج سعودي
أبرز المواد
 410 آلاف ريال حصيلة اليوم الثاني للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
أبرز المواد
 «البلديات»: 5 أسباب لإيقاف المناسبات بقصور الأفراح.. و3 مخاطر
أبرز المواد
 نجاح عملية ترميم وجه مقيم بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
أبرز المواد
 وزارة الحج والعمرة: استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم تدريجيًّا ابتداءً من غرة محرم لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًّا
أبرز المواد
 توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق
أبرز المواد
 الأمن العام يطيح بـ40 متهمًا بينهم قاتل زوجته دهسًا ومصاب كورونا المتجول
أبرز المواد
 مؤتمر صحفي غدا للحديث عن مستجدات تحصين الطلبة ولقاح كورونا
أبرز المواد
8 طرق طبيعية وبسيطة لإذابة دهون البطن

8 طرق طبيعية وبسيطة لإذابة دهون البطن

أبرز المواد
“بيتكوين” تسجل أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي

“بيتكوين” تسجل أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي

أبرز المواد
جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية للتعريف بإجراءات الحماية من الأذى

جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية للتعريف بإجراءات الحماية من الأذى

منطقة الرياض
أرامكو السعودية : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ وكاملٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم

أرامكو السعودية : عودة الأعمال بشكلٍ طبيعيٍ وكاملٍ في محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم

أبرز المواد

جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية للتعريف بإجراءات الحماية من الأذى

جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية للتعريف بإجراءات الحماية من الأذى
http://almnatiq.net/?p=1011669
المناطق_ الرياض

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم في ورشة عمل التعريف بإجراءات الحماية من الأذى والأمن والسلامة التي عقدتها افتراضياً المنظمة الكشفية العربية للمشاركين من الجمعيات الكشفية الأعضاء بالإقليم الكشفي العربي في منتدى الشباب الكشفي العالمي الـ 14 الذي سيعقد خلال الفترة 18 – 22 أغسطس 2021 ، والمؤتمر الكشفي العالمي الـ 42 خلال الفترة 25 – 29 أغسطس 2021 ، والمقرر عقدهما افتراضياً . 

وتضمنت ورشة العمل التي قدمتها مستشارة الحماية من الأذى بالمنظمة الكشفية العالمية جنان السيد العديد من المحاور حيث تناولت البيئة الآمنة والإيجابية الشاملة ، وعرفت المُشاركين على قواعد السلوك الخاصة بالمنتدى والمؤتمر ، والتعرف على تهديدات الحماية من الأذى ، كما تضمنت مفهوم الوقت ، والنزاعات المحلية ، والمحافظة على خصوصية التصويت والسرية خلال الحدثين العالميين .  

روابط ذات صلة

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق “دبلوم المسؤولية الاجتماعية”

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق “دبلوم المسؤولية الاجتماعية”
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*