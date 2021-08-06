جمعية الكشافة تُشارك في ورشة العمل العربية للتعريف بإجراءات الحماية من الأذى

المناطق_ الرياض

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم في ورشة عمل التعريف بإجراءات الحماية من الأذى والأمن والسلامة التي عقدتها افتراضياً المنظمة الكشفية العربية للمشاركين من الجمعيات الكشفية الأعضاء بالإقليم الكشفي العربي في منتدى الشباب الكشفي العالمي الـ 14 الذي سيعقد خلال الفترة 18 – 22 أغسطس 2021 ، والمؤتمر الكشفي العالمي الـ 42 خلال الفترة 25 – 29 أغسطس 2021 ، والمقرر عقدهما افتراضياً .

وتضمنت ورشة العمل التي قدمتها مستشارة الحماية من الأذى بالمنظمة الكشفية العالمية جنان السيد العديد من المحاور حيث تناولت البيئة الآمنة والإيجابية الشاملة ، وعرفت المُشاركين على قواعد السلوك الخاصة بالمنتدى والمؤتمر ، والتعرف على تهديدات الحماية من الأذى ، كما تضمنت مفهوم الوقت ، والنزاعات المحلية ، والمحافظة على خصوصية التصويت والسرية خلال الحدثين العالميين .