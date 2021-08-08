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“بيتكوين” تسجل أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي

“بيتكوين” تسجل أعلى مستوى لها منذ مايو الماضي
http://almnatiq.net/?p=1011673
المناطق_وكالات

سجلت عملة “بيتكوين” الرقمية المشفرة ارتفاعا كبيرا بسعرها الذي تخطى الـ44 ألف دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها من مايو الماضي.

وارتفع سعر “بيتكوين”، وهي أكبر عملة رقمية مشفرة بالعالم، ليصل إلى 44539 دولارا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك أعلن في 21 يوليو الماضي، أن الشركة ستعيد على الأرجح قبول المدفوعات المستحقة لها على عملائها بالبيتكوين.

وفي مايو الماضي، أعلن ماسك أن “تسلا” ستتوقف عن قبول البيتكوين لقاء مبيعاتها من السيارات، ما أدى إلى هبوط سعر هذه العملة بشكل كبير.

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