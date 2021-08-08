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8 طرق طبيعية وبسيطة لإذابة دهون البطن

8 طرق طبيعية وبسيطة لإذابة دهون البطن
http://almnatiq.net/?p=1011676
المناطق_ الرياض

إنقاص الوزن ليس بالأمر السهل، لاسيما إذا كنت شخصًا يكافح من أجل فقدان دهون البطن، فإليك بعض التعديلات على نمط الحياة.

فيما يلي ثماني طرق بسيطة، تساعد على إذابة دهون البطن بشكل طبيعي.

1-    حاول أن تستهلك 50 % من إجمالي السعرات الحرارية اليومية خلال وقت الغداء؛ لأن قوتك الهضمية هي الأقوى في ذلك الوقت. 

2-     تناول أقل عدد من السعرات الحرارية أثناء العشاء، والتي يجب تناولها قبل الساعة 7 مساءً، وتعتبر الكربوهيدرات المكررة أمرًا مهمًا إذا كان هدفك هو فقدان دهون البطن، لذا يجب التقليل من استهلاك الكربوهيدرات المكررة، والابتعاد عن المشروبات المحلاة والحلويات والمعكرونة والخبز والبسكويت والأطعمة الغنية بالزيت.

3-    تناول مسحوق الحلبة مع الماء في الصباح على معدة فارغة، ويمكنك أيضًا نقع بذور الحلبة طوال الليل وتناولها في الصباح على معدة فارغة..

4-    قم بتضمين التريفالا في نظامك الغذائي، حيث يساعد على التخلص من السموم من الجسم ويجدد الجهاز الهضمي. لذا يجب أن تأخذ ملعقة صغيرة من مسحوق التريفالا وتناولها بالماء الدافئ بعد العشاء.

5-    تناول مسحوق الزنجبيل الجاف لاحتوائه على عوامل حرارية مفيدة لحرق الدهون.  كما يساعد تناول الزنجبيل المجفف في الماء الساخن في زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون الزائدة.

6-    يعد المشي السريع عن طريق إمساك بطنك لمدة 30 دقيقة طريقة فعالة لحرق دهون البطن، ويمكنك أيضًا تضمين اليوجا والبيلاتس في روتين التمرين.

7-     اشرب الماء الدافئ كلما شعرت بالعطش، حيث يساعد الماء الدافئ في إنقاص الوزن عن طريق تنشيط التمثيل الغذائي الخاص بك.

8-    امضغ طعامك بشكل صحيح، يبدأ هضم الكربوهيدرات في فمك أثناء الاختلاط باللعاب، ويساعد مضغ الطعام بشكل صحيح على تكسير الطعام في الفم قبل انتقاله إلى الجهاز الهضمي. كما أنه يساعد في تنشيط هرمون الشبع وبالتالي تنبيه العقل عندما تكون المعدة ممتلئة.

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