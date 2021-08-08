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وزير الإعلام اليمني يحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني يحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

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وزير الإعلام اليمني يحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي

وزير الإعلام اليمني يحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1011682
المناطق - وكالات

حذّر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق أبناء قرية الحيمة بمديرية التعزية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، بعد ثلاثة أيام من القصف البربري على منازل المدنيين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في ظل تعتيم إعلامي.
وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن المعلومات الواردة من ‎قرية الحيمة التي تفرض مليشيا الحوثي عليها حصاراً محكماً تؤكد تتفيذ المليشيات عمليات مداهمة لجميع المنازل في المنطقة وتدمير ثلاثة عشر منزلاً وإحراق ثلاثة، ومقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وجرح أربعة وعشرين آخرين، واختطاف خمسة وأربعين مواطنا غالبيتهم من الشباب والأطفال في حصيلة غير نهائية.
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات التي فاقت في فضاعتها “الجماعات الإرهابية” في ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التي تنصلت عن مسؤولياتها القانونية والإنسانية والاخلاقية في وضع حد لجرائم الحوثي ووقف نزيف الدم اليمني.
ودعا الوزير اليمني في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى دعم جهود الدولة والشعب اليمني لاستعادة الأمن والاستقرار، وسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي ضمن “قوائم الإرهاب”.

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