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في هيكلة رئاسة شؤون الحرمين الجديدة.. إنشاء 25 وكالة في مختلف التخصصات

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في هيكلة رئاسة شؤون الحرمين الجديدة.. إنشاء 25 وكالة في مختلف التخصصات

في هيكلة رئاسة شؤون الحرمين الجديدة.. إنشاء 25 وكالة في مختلف التخصصات
http://almnatiq.net/?p=1011684
المناطق - مكة المكرمة

أكد معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن هيكلة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ستشهد إنشاء (25) وكالة متخصصة في مختلف التخصصات، تواكب النقلة التطويرية والقفزة الحديثة التي تعيشها المملكة لتقديم أفضل الخدمات بالحرمين الشريفين.

وبين معاليه أن الرئاسة بدعم القيادة الرشيدة تسعى لتطوير خدماتها وبرامجها المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج ومعتمرين وزائرين، وفق رؤية الخير والعطاء رؤية (2030) التي تؤكد على بذل أقصى الجهود وكافة الإمكانات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح معاليه أن أهداف إنشاء الوكالات التخصصية هي دعم مسيرة التطوير وتسخير القدرات التي يزخر بها أبناء الوطن، ومزيد من تمكين المرأة لخدمة قاصدات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتطبيق أحدث التجارب الإدارية لمزيد من الجودة وتسخير الذكاء الاصطناعي ووسائل التقنية الحديثة.

مؤكداً أن الرئاسة ماضية في مسيرة التطوير وفق التوجيهات الحكيمة المسددة من القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، سائلا الله عز وجل أن يجعل ما يقدمانه من جهود في موازين حسناتهما إنه سميع مجيب.

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