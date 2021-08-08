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الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في الجوف ويقصف تجمعات لها جنوب مأرب

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في الجوف ويقصف تجمعات لها جنوب مأرب
http://almnatiq.net/?p=1011691
المناطق - وكالات

أحبط الجيش اليمني، محاولة تسلل لمسلحين من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة القعيف بمحافظة الجوف في اليمن، فيما استهدف بقصف مدفعي تجمعات للميليشيا جنوب محافظة مأرب.
وقال رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر في الجيش اليمني العميد هادي الجعيدي في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن وحدات عسكرية استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا الإرهابية، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان، مضيفاً أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل العناصر الحوثية، وأجبرتها على التراجع بعد مصرع وجرح عدد منهم.
وفي مأرب، استهدف الجيش اليمني بقصف مدفعي تجمعات حوثية في جبهة رحبة بالأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة، وأوقع هذا القصف في صفوفها قتلى وجرحى بين عناصر الميليشيا.

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