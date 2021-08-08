القثامي : الطائف حاضر مميز لمهرجان ولي العهد للهجن

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نوّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بقوة المنافسات التي سيحتضنها ميدان محافظة الطائف لسباق الهجن، الذي يعد من أقدم ميادين الهجن في الوطن العربي، وذلك في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن في دورته الثالثة، التي تنطلق غداً برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ .

وأكّد القثامي أن المهرجان بات من أقوى وأكبر مهرجانات رياضات الهجن على مستوى العالم، بجوائز مالية تفوق قيمتها 53 مليون ريال، ومشاركة كبيرة من المطايا من مختلف الدول العربية، ونخب ملاك الهجن المحلية والدولية.

وبيّن أن اختيار محافظة الطائف كمقر لفعاليات مهرجان ولي العهد للهجن خيار موفق، لتكون الحاضنة الأميز لهذا الحدث الرياضي الكبير، حيث ستسهم النسخة الثالثة من المهرجان في تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها كإحدى أهم الرياضات في الثقافة السعودية بشكل خاص والثقافة العربية والإسلامية عموماً، وداعم للنشاط السياحي والاقتصادي، وسط تفاعل مجتمعي خلاق يعكس أصالة هذا الموروث.

ووجّه أمين الطائف، بسرعة إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة، وتعزيز الخدمات البلدية بمحيط موقع مهرجان سمو ولي العهد للهجن، بما يتناسب مع كثافة الإقبال، وتكثيف الجولات الرقابية الصحية، وتعزيز أعمال إزالة المشوهات البصرية، والوقوف على المشروعات التي نفذتها وتنفذها الأمانة بموقع المهرجان بحضن، والمواقع المحيطة، بالإضافة إلى الاحتياجات الآنية والمستقبلية للموقع.

وبينت أمانة الطائف أن الأعمال التي تم الانتهاء منها شملت الإنارة والأرصفة الداخلية وأعمال الدهان والمسح والتسوية للتربة والنظافة والوقاية الصحية وكل خدمات الإصحاح البيئي، ودعم المهرجان بمعدات وآليات على مدار الساعة؛ لمساندة كل الجهات العاملة في تقديم الخدمات .