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الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا

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الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1011695
المناطق - وكالات

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,928 إصابة ‏جديدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,665,877 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 614,291.‏

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