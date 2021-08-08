الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا

المناطق - وكالات

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,928 إصابة ‏جديدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد ‏‏‏الإصابات في البلاد بلغ 35,665,877 ، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 614,291.‏