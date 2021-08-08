سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,928 إصابة جديدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 35,665,877 ، فيما بلغ عدد الوفيات 614,291.
الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 124,928 إصابة جديدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).
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