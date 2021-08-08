احدث الأخبار

إجلاء الآلاف نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية.. “الزعيم” يعلق
دولي
 سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء
منطقة المدينة المنورة
 الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 شابّ سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان
محليات
 مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
دولي
 الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا
دولي
 القثامي : الطائف حاضر مميز لمهرجان ولي العهد للهجن
منطقة مكة المكرمة
 تظاهرات ضدّ فرض الشهادة الصحية في فرنسا
دولي
 وزير الرياضة: إنجاز طارق حامدي لم يكن ليتحقق لولا دعم القيادة
الرياضة
 الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في الجوف ويقصف تجمعات لها جنوب مأرب
دولي
 مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يصف دور “اعتدال” بالرائد عالميًا
محليات
 الحكومة اليمنية ترحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد وتؤكد دعمها له بهدف استئناف العملية السياسية
دولي
إجلاء الآلاف نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية.. “الزعيم” يعلق

إجلاء الآلاف نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية.. “الزعيم” يعلق

دولي
سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء

سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء

منطقة المدينة المنورة
الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دولي
شابّ سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

شابّ سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان

محليات

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة

مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
http://almnatiq.net/?p=1011697
المناطق - وكالات

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعهُ الثاني اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، كُرس لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، على ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيداً لتقديمه الى البرلمان اليمني لمنحها الثقة.
وكلف مجلس الوزراء اليمني لجنة برئاسة وزير الخارجية وشئون المغتربين، وعضوية وزراء المالية والتخطيط التعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسة ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
ووجه رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع على ضرورة ان تكون خطة وبرنامج الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة وتستوعب اتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.. مشدداً على ضرورة ان يستوعب البرنامج العام للحكومة وخططه الهدف الأساس المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية ووفق المحددات التي تم مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية اثناء مشاورات تشكيل الحكومة.

روابط ذات صلة

إجلاء الآلاف نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية.. “الزعيم” يعلق

إجلاء الآلاف نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية.. “الزعيم” يعلق
الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 124928 إصابة جديدة و 630 وفاة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*