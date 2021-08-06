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سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء

سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء

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سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء

سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء
http://almnatiq.net/?p=1011711
المناطق - العيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

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