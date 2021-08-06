سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء

المناطق - العيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية ممطرة , تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.