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الاقتصاد

أمريكا تنتزع الصدارة من الصين في اليوم الأخير لأولمبياد طوكيو

أمريكا تنتزع الصدارة من الصين في اليوم الأخير لأولمبياد طوكيو
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المناطق-الرياض

حققت الولايات المتحدة الأمريكية ريمونتادا رائعة لتنتزع صدارة جدول ترتيب أولمبياد طوكيو 2020، بفارق ميدالية ذهبية عن الصين.
وكانت الصين تتصدر الترتيب، باعتبارها الحاصلة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية، لكن أبطال الولايات المتحدة حولوا الدفة في اليوم الأخير للمنافسات، الذي أقيم، صباح اليوم الأحد.
وتمتلك الولايات المتحدة 112 ميدالية في رصيدها، بواقع 39 ميدالية ذهبية، و40 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية، أما الصين فقد حققت 88 ميدالية، منها: 38 ميدالية ذهبية، و32 فضية، 18 برونزية.
في المركز الثالث تأتي اليابان، برصيد 58 ميدالية، وسجلت 27 ميدالية ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية.
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020، 18 ميدالية، بينها خمس ميداليات ذهبية.
وكان العدد الأكبر من الميداليات العربية، من نصيب مصر، برصيد 6 ميداليات، بين الذهبية والفضية والبرونزية.

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