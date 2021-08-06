أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً

المناطق - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وشرورة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.