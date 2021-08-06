احدث الأخبار

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.. البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة
منطقة مكة المكرمة
 أمطار غزيرة على منطقة عسير
منطقة عسير
 أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً
منطقة نجران
 أرامكو السعودية: 95.5 مليار ريال صافي الدخل في الربع الثاني بزيادة 288 %
الاقتصاد
 أمريكا تنتزع الصدارة من الصين في اليوم الأخير لأولمبياد طوكيو
الرياضة
 “السعودية للكهرباء”: 5.8 مليار ريال صافي أرباح الشركة في 3 أشهر
الاقتصاد
 إجلاء الآلاف نتيجة فيضانات في كوريا الشمالية.. “الزعيم” يعلق
دولي
 سحب رعدية ممطرة على العيص حتى السابعة مساء
منطقة المدينة المنورة
 الهند تسجل 39070 إصابة جديدة بفيروس كورونا
دولي
 شابّ سعودي يمتهن حرفة صناعة أدوات الصقور بإتقان
محليات
 مجلس الوزراء اليمني يناقش في العاصمة المؤقتة عدن موجهات البرنامج العام للحكومة
دولي
إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.. البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي

إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء.. البدء بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب فيروس كورونا للعاملين في القطاع الصحي

أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة

منطقة مكة المكرمة
أمطار غزيرة على منطقة عسير

أمطار غزيرة على منطقة عسير

منطقة عسير
أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً

أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً

منطقة نجران

أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً

أمطار رعدية على نجران حتى الـ 7 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1011725
المناطق - نجران

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، ويدمة، وحبونا، وثار، وشرورة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

روابط ذات صلة

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة

تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة
سحب رعدية ممطرة على نجران

سحب رعدية ممطرة على نجران
جامعة نجران تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

جامعة نجران تعلن نتائج القبول لبرامج الماجستير مدفوعة الرسوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*