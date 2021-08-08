أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة

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الاقتصاد

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 23 منشأة غذائية مخالفة
http://almnatiq.net/?p=1011730
المناطق - مكة المكرمة

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية 23 منشاة غذائية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لسلامة وصحة المستهلكين.
وأوضحت البلدية الفرعية أن الفرق الرقابية التابعة لها قامت بتنفيذ عدة جولات ميدانية بحي التقوى (النكاسة)، نتج عنها إغلاق 23 منشأة تجارية مخالفة وغير مكتملة للاشتراطات الصحية والبلدية، إضافةً إلى عدم تجاوب ملاكها مع المراقبين لاكتمال الاشتراطات، مما أدى إلى الإغلاق وإلغاء الرخص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم.
كما صادرت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة بمشاركة الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة 15 طناً، وذلك استكمالاً لحملتها الرقابية على الباعة المخالفين في جبل غراب الذين يمارسون بيع الأخشاب وبعض الأجهزة الكهربائية المستعملة بصورة عشوائية مخالفة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تكثيف الجولات والحملات الرقابيّة من خلال البلديات الفرعية ومتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة والتصدي للظواهر السلبية كافة، داعيةً الجميع للتعاون معها في الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد 940.

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