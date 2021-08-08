باكستان تعرب عن قلقها من تطورات الوضع الأمني في أفغانستان

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أعربت باكستان عن قلقها من تطورات الوضع الأمني الراهن في أفغانستان وانعكاسه سلباً على الدول المجاورة.

وأوضح ممثل باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منير أكرم أن بلاده تخشى من استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الأمني الناجم عن التطورات الراهنة في أفغانستان.

وأضاف أن “حركة طالبان الباكستانية” المتواجدة في أفغانستان بدأت تعزز نشاطها مستغلة للوضع الراهن، مشيراً إلى أن ما يقلق إسلام آباد هو الدعم الذي بدأ يصل إلى هذه الحركة الإرهابية والفصائل التابعة لها من أطراف أخرى لاستخدامها ضد باكستان.

وأكد أن باكستان لن تسمح أبدا باستخدام أراضيها لزعزعة استقرار أفغانستان، وتتوقع في المقابل الشيء نفسه من أفغانستان.