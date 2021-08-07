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تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

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تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان

تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1011737
المناطق - جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول .
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً، وتشمل مدينة جازان، ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والدرب، وبيش .

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