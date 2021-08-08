أمانة الشرقية تنفذ 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

المناطق - الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأتين مخالفتين وضبط 71 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة “ممتثل” والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل 78 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل عبر مركز البلاغات لمعالجتها.