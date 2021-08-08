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وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة
http://almnatiq.net/?p=1011756
المناطق- الرياض

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، خدماتها للرجال في محافظة الكامل ومركز قيا لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقوم بتقديم الخدمة غداً في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد، وفي جامعة الملك عبد العزيز لمدة يومين، ويوم الخميس في مقر شركة الخطوط السعودية بجدة لمدة يوم.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف غداً، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في جامعة الجوف، والأربعاء القادم للرجال في القاعدة الجوية لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية الخدمة للرجال الأربعاء القادم في بلدية شرق الدمام لمدة يوم.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
يُذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، لما تقوم به من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.

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