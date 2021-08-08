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تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

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تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل
http://almnatiq.net/?p=1011757
المناطق - عسير

جددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير دعوتها لأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور: https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx, وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
وأعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة – رعاها الله -، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.

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