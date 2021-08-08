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تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ

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تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي

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جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين

جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين

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جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين

جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين
http://almnatiq.net/?p=1011761
الدمام - المناطق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي القادم 1443ه

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح أنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونياً ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ (الطالب، الطالبة) في أيقونة استعراض طلب سابق ، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة “حالة التقديم” مع استكمال المعلومات المطلوبة ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الإثنين 01/01/1443هـ الموافق 09/08/2021م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.

وأكد آل مريح أن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة سيتم إغلاق طلبه تلقائياً، مشدداً على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص وسيتم إرسال موعد الفحص برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه، وأيضاً يجب على من تم ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب وإصدار إشعار القبول الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع

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