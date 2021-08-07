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تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ

تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ

المنطقة الشرقية
تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي

تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي

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تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي

تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي
http://almnatiq.net/?p=1011762
تبوك- فايز السميري:

أمّنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التجهيزات المدرسية، وبمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري , كافة الإجراءات الاستعدادية لبدء العام الدراسي المقبل 1443هـ ،حيث أوضح مدير إدارة التجهيزات المدرسية عائض القرني أنه في إطار الخطة المعتمدة لبداية العام الدراسي تم تأمين عدد 3300 مقعد وطاولة و 200 سبورة بورسلان ؛ وصيانة 80 مختبر مدرسي إضافة الى تأهيل 4000 مقعد وطاولة من الرجيع لمدارس البنين والبنات ، بالإضافة لعدد من الأصناف التعليمية .

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