تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ

الدمام- المناطق

أشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى تأكيد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، حرص وزارة التعليم للوقوف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ في جميع المناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بإشراف مباشر من وزيرها معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز وكما خطط له، متطلعاً في ذات الوقت أن يكون العام الدراسي القادم عام متميز وعلى مستويات عالية من الجاهزية بتعاون وتظافر جهود الجميع.