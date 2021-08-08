أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

المناطق - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري.

وأشاد سموه بجهود المجالس البلدية وبالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به لتجويد الخدمات البلدية والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – والإسهام في أنسنة المدن لتحقيق صحة ورفاهية الإنسان إضافة للاهتمام بالمشروعات التي تحقق جودة الحياة.

من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن جهود المجلس خلال العام 2020، وما أتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وجهوده في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم وتطلعاتهم، مقدماً الشكر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس ومنسوبيه.