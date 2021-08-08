احدث الأخبار

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020
المنطقة الشرقية
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة
محليات
 تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل
منطقة عسير
 رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”
محليات
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 8 مواقع حول المملكة
محليات
 ” شؤون الحرمين ” : اكتمال الإجراءات التنظيمية بالمسجد الحرام لاستقبال المعتمرين من الخارج
محليات
 أمانة الشرقية تنفذ 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يؤمن 3300 مقعد و 200 سبورة استعداداً للعام الدراسي
منطقة تبوك
 جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين
المنطقة الشرقية
 الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي يرتقي لمستوى جرائم الاستيطان والتطهير العرقي
دولي
 تنبيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
منطقة جازان
أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

المنطقة الشرقية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير أستراليا لدى المملكة

محليات
تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

تعليم عسير: النقل المدرسي يتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب للعام الكامل

منطقة عسير
رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”

رحلات الكروز تفتح آفاق اكتشاف كنوز البحر الأحمر في “صيف السعودية”

محليات

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020

أمير الشرقية يطلع على إنجازات المجلس البلدي للعام 2020
http://almnatiq.net/?p=1011778
المناطق - الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي بن درزي الشمري.
وأشاد سموه بجهود المجالس البلدية وبالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به لتجويد الخدمات البلدية والارتقاء بكل ما يقدم من خدمات للمواطن والمقيم لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله – والإسهام في أنسنة المدن لتحقيق صحة ورفاهية الإنسان إضافة للاهتمام بالمشروعات التي تحقق جودة الحياة.
من جانبه قدم رئيس المجلس البلدي لسمو أمير المنطقة الشرقية شرحاً عن جهود المجلس خلال العام 2020، وما أتخذه المجلس من توصيات وفق اختصاصاته، وجهوده في التواصل مع المواطنين ورصد احتياجاتهم وتطلعاتهم، مقدماً الشكر باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعة سموه واهتمامه وتوجيهاته الداعمة لأعمال المجلس ومنسوبيه.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنفذ 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 2412 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية
تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ

تعليم الشرقية يقف على جاهزية ونجاح برامج الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ
جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين

جامعة الامام عبدالرحمن تعلن الدفعة الثالثة من المقبولين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*